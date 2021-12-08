  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF ve Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı
Spor

TFF ve Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:14:00 -
TFF ve Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Cemal Aydın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Cemal Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, MKE Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü de MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Gençlerbirliği açıklamasında, "MKE Ankaragücü eski başkanı ve bir dönem kulübümüzde de yöneticilik yapmış olan Sayın Cemal Aydın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında tek tek açıkladı! Asgari ücret için rakam verdi… Memura 3’lü zam
Ekonomi

Canlı yayında tek tek açıkladı! Asgari ücret için rakam verdi… Memura 3’lü zam

Milyonlarca işveren ve işçiyi yakından ilgilendiren Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret ne kad..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..
Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!
Gündem

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!

Sosyal medyada Türkiye’nin karalanmaya çalışıldığı sözde sokak röportajlarından birisinde karısını öldüren katilin tahliye olduğunu iddia ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay