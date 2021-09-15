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Spor TFF tercihini yaptı! A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz
Spor

TFF tercihini yaptı! A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın prensipte anlaştığı Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 19:06:00 -
TFF tercihini yaptı! A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz

TFF, A milli Futbol Takım için teknik direktörlük görevini Alman teknik adam Stefan Kuntz'a verdi.

Yardımcılarını belirleyip Türkiye'ye dönecek

Kuntz, dün Hamit Altıntpo'la görüşerek prensipte anlaşmaya varmıştı. Stefan Kuntz bugün TFF Yönetim Kurulu'na sunuldu. Alman teknik adam oy çokluğu ile kabul edildi. Almanya'ya giden Kuntz, yardımcılarını belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek.

Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü

DHA, TFF Yönetim Kurulu'nda yerli teknik adam isteyenlerin de olduğunu ancak daha fazla oyun Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü olduğunu aktardı.

Alman teknik adamla anlaşma 2024 yılına olacak.

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