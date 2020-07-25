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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:35:07 -
TFF Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta akredite edilmediği alanlarda bulunması, protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle Gümüşdağ'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 54 bin 500 lira para cezasına ilişkin itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek cezayı oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

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