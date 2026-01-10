  • İSTANBUL
SON DAKİKA
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazı reddedildi.

 

