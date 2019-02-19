TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu: Başkan: Sabri Çelik Başkan Vekili: Mustafa Çulcu Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak 1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat 2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu 3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen 5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu 6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır 7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi 8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak



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