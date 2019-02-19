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TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

19 Şubat 2019 Salı 13:35
TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili: Mustafa Çulcu

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu

Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen

Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu

3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır

7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:35
  1. Görev dağılımı
  2. Merkez Hakem Kurulu
  3. Sabri Çelik
  4. Türkiye Futbol Federasyonu

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