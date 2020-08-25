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Spor TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Spor

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:15:23 -
TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:

Başkan: Serdar Tatlı

Başkan vekili: Metin Tokat

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü

Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan

Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy

Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan

2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü

3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat

4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy

5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu

8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

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