TFF kararını duyurdu: Maçlarda yapılacak
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
TFF'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."