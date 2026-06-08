Son dakika! MHP bir il teşkilatını daha feshetti
İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarını fesheden MHP, Konya il teşkilatını da feshedildiğini duyurdu.
Son birkaç hafta içerisinde İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarının feshedilmesine karar veren Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), Konya il teşkilatını da feshetti. Partisinin Konya teşkilatının feshedildiğini duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı.