İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanında uzun yıllar siyaset yapan ve “Nizamı Alem” ülküsüyle yetişen Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya, şaibeli bir şekilde ana muhalefet partisini ele geçiren Özgür Özel yönetimine ilişkin verilen mutlak butlan kararının “darbe” olduğunu savundu.

“CHP’YE DARBE YAPILDI!”

Anahtar Parti Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya'ya CHP'nin mutlak butlanı hakkında ne düşündüğünü soran vatandaşlara; “15 Temmuz’da nasıl hükümete darbe yapılmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de darbe yapıldı. Bu bir darbedir. Darbe hükümete de yapılsa darbe, sivil vatandaşa da yapılsa darbe, bir partiye de yapılsa darbe nokta! Darbeye karşı olduğunu iddia edenler muhalif partiye darbe yapmıştır” ifadeleriyle karşılık verdi.