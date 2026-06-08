PJAK: Trump, İsrail’in tasmalı köpeği

ÇINAR DEMİR ANKARA

Burada yaptığı konuşmada Trump’ın Kürtlerin kendisini dolandırdıklarına ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Evini, şu zehir zemberek sözleri sarfetti:

KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR DAYI

“Trump, İsrail’in tasmalı köpeği, deli sapık biridir. Ona İsrail’in oyuncağı demek en doğrusu. Ancak diplomasi kuralları gereği dengesiz Trump demek daha uygun. Böyle söylemek eksik olur ama idare edeceğiz. Trump çıkıp ara ara ‘Kürtler dolandırıcı’ diyor. ‘Silah verdik, savaşmadılar’ falan diyor. Kimlere verdiyse ya doğrudan söylesin ya da kendi koltuk sevdası için bizleri bir daha kullanmasın. ABD de İran da birbirinden beslenen batan güneş formatlı devletlerdir. Komşu halklarımızın hamisi de biziz. Ama Türklerin ‘Köprüden geçene kadar ayıya dayı de’ sözü çok önemli. Bizleri artık kontrol edemezler. Herkesin nefesinin yeteceği yere kadar biliyoruz. İran da ABD de güreş meydanında güreşirken birbirine dayanıp uyuyan güreşçiler gibidir.” BD-İsrail saldırılarının başladığında bu iki ülke için savaşmayı reddeden örgütler PJAK ile sınırlı değil. Diğer Kürt gruplar da bu iki ülke adına İran ile savaşmayı reddetti. Komala yöneticilerinden Kako Aliyar, partilerine hiç silah gelmediğini, böyle bir şeyden haberleri olmadığını söyledi. İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), The New Region’a partisinin ABD’den silah almadığını söyleyerek “Haberin dayanağı olmadığını” kaydetti. Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İran Komünist Partisi (CPI) ve Komala Devrimci Partisi de iddiaları yalanladılar.

BESLEDİKLERİ YILAN SOKUYOR

Konuyu ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan GÜVENSEM Genel Koordinatörü, Terör Uzmanı Cihad İslam Yılmaz, şunları söyledi: “PJAK’ın açıklamaları, Ortadoğu’da uzun yıllar etkili olan vekâlet ilişkilerinin aşınmakta olduğuna işaret etmektedir. ABD’nin bölgedeki stratejik hedefleri doğrultusunda desteklediği terör örgütleri, Washington’ın önceliklerini değiştirmesiyle birlikte yeni bir siyasal konumlanma arayışına yönelmektedir. İran’a yönelik eleştiri de, Tahran’ın Ortadoğu’daki etki kapasitesinin zayıflaması, yalnızca İran’a yakın aktörleri değil, varlığını büyük ölçüde İran karşıtlığı üzerinden inşa eden yapıları da yeni stratejik arayışlara itmektedir.” Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe de şunları dile getirdi: “ABD ve İsrail 50 yıldır teröre milyarlarca dolar gömdüler. Bu bölgenin kan gölüne dönmesinden öte bir şeye yaramadı. Sonunda Erdoğan’ın defalarca yaptığı ‘Bu terör yılanı bir gün gelir sizi de sokar’ uyarısının gerçek hayatta karşılığını gördüler. Yıllardır besledekleri terör yapıları, ‘besle kargayı oysun gözünü’ misali, artık onları da dinlememeye başladı. Kurdurdukları terör örgütleri kontrolden çıktı. Emperyalist güçler, terör kartını da kaybetti.”