Iraklı gruplardan ABD'ye sert uyarı: "İran savaşına girerseniz üslerinizi vururuz"

Irak'ta "İslami Direniş" çatısı altında faaliyet gösteren silahlı gruplar, Washington yönetiminin İran ile İsrail arasındaki çatışmaya doğrudan müdahil olması halinde Irak ve bölge genelindeki Amerikan üsleri ile çıkarlarını hedef alacaklarını duyurdu.

Irak Hizbullah Tugayları tarafından yapılan kısa açıklamada, ABD'nin çatışmaya dahil olması halinde Amerikan hedeflerinin yeniden meşru hedef haline geleceği belirtildi.

Hizbullah Tugayları'ndan açık tehdit

Açıklamada,

"Eğer Amerika bu çatışmaya müdahale ederse, Irak ve bölgedeki üslerini ve çıkarlarını hedef alacağız."

ifadelerine yer verildi.

"Eski duruma dönerseniz biz de döneriz"

Irak'taki etkili silahlı gruplardan Seyyid eş-Şüheda Tugayları'nın lideri Ebu Ala el-Velayi de yayımladığı açıklamada Washington'a benzer mesaj verdi.

El-Velayi, Kur'an-ı Kerim'deki,

"Eğer siz eski duruma dönerseniz biz de döneriz"

ayetini hatırlatarak, Amerikan üslerine yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi.

Bölgesel savaş riski büyüyor

İsrail'in İran'ın batısı ve merkezindeki askeri hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın buna verdiği karşılıklar sonrası bölgedeki tansiyon yeniden zirveye çıktı.

Son günlerde Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki İran yanlısı grupların yaptığı açıklamalar, çatışmanın yalnızca İran ve İsrail arasında kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.

Uzmanlar, ABD'nin olası bir müdahalesinin Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki silahlı grupları da harekete geçirebileceği uyarısında bulunuyor.

Gözler Washington'da

Bölgede gerilim her geçen saat yükselirken, gözler şimdi ABD yönetiminin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Iraklı grupların tehdidi, İran-İsrail savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme ihtimalini güçlendiren son gelişme olarak değerlendiriliyor.