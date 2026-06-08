İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! “Gazetecilik” maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!

Fonlu medya tarafından "basın özgürlüğü" savunmasıyla perdelenmek istenen Bingöl’ün hayat hikayesi, gazetecilik haricinde her türlü kriminal ve karanlık ilişkiyi barındırıyor. Devlet teşviki alan teknoloji firmalarındaki şüpheli geçmişinden, sigortasız ve kaçak terör propagandası ajanlığına kadar uzanan bu hikayenin perde arkasında; uyuşturucu tacirliğinden DEAŞ şüphesine, Avrupa’daki PKK organizasyonlarından sokak provokasyonlarına kadar adeta bir suç ansiklopedisini andıran kirli bir aile sicili yer alıyor.

DEVLET TEŞVİKLİ ŞİRKETTE ÇAYCIYDI, PKK’NIN AJANSINDA "MUHABİR" OLDU!

Sema Bingöl'ün çalışma geçmişi büyük bir skandalı barındırıyor. Bingöl'ün en son 2024 yılında, Türkiye'nin teknoloji üssü ODTÜ Teknokent'te bulunan ve devletten milyonlarca lira teşvik aldığı bilinen MAİA Sağlık Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde "Diğer Çay Kahve ve Kakao Hazırlayıcısı" unvanıyla görev yaptığı ortaya çıktı.

Devlet destekli bu şirketten ayrılan Bingöl, günümüzde ise güncel SSK kaydı bulunmaksızın, kaçak ve sigortasız bir şekilde PKK/KCK terör örgütüne müzahir Mezopotamya Haber Ajansı adına muhabirlik ve kameramanlık yapıyor. Muhabir kılıfı altında, terör örgütü yandaşlarının organize ettiği tüm provokatif eylemlerde boy gösteriyor.

SEMA BİNGÖL’ÜN ADI MALA ZARAR VERME, KANUNA MUHALEFET VE PROVOKASYONLA ANILIYOR

2018-2026 yılları arasında PKK/KCK, DEM Parti ve marjinal sol örgütlerin güdümündeki sayısız eylem, basın açıklaması ve yürüyüşte başı çeken Sema Bingöl'ün kabarık bir adli sicili bulunuyor.

2024 ve 2026 yılları arasında sokakları savaş alanına çevirmeye çalışan grupların içinde yer alan Bingöl hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli işlem yapıldığı belirlendi.

UYUŞTURUCUDAN DEAŞ'A KADAR HER ŞEY VAR: AİLE DEĞİL SUÇ ÖRGÜTÜ!

Sema Bingöl'ün sadece kendi sicili değil, aile bireylerinin karıştığı suçlar da dudak uçuklatıyor. Uyuşturucu ticaretinden hırsızlığa, PKK militanlığından DEAŞ'a kadar uzanan karanlık aile tablosu şu şekilde:

ZEHİR TACİRİ KARDEŞ HAPİSTE

Erkek kardeşi Yusuf Bingöl, terörün en büyük finans kaynağı olan "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 2024 yılında tutuklandı ve halen cezaevinde bulunuyor.

BİR DİĞER KARDEŞ AVRUPA'DA PKK MİLİTANI

Erkek kardeşi Eyüp Bingöl'ün 2025 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen ve PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren "Nuceciwan133" adlı sitede yayınlanan "Engin Sincer Gençlik Festivali" isimli sözde festivalde örgüt saflarında yer aldığı görüntülerle tespit edildi.

KARDEŞİ SEBAHATTİN’İN ADI ADLİ VAKAYA KARIŞMIŞ

Diğer erkek kardeşi Sabahattin Bingöl hakkında ise 2023 yılında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan (hırsızlık/alıkoyma) adli işlem yapıldı.

KIZ KARDEŞ DİLAN DA ABLASININ İZİNDE

Kız kardeşi Dilan Bingöl, ablası gibi 2024-2026 yılları arasında PKK/KCK, DEM Parti ve sol tandanslı örgütlerin eylemlerinin gediklisi durumunda.

DEAŞ İÇİNDEKİ PKK KÖSTEBEĞİ Mİ?

En çarpıcı detay ise ailenin diğer üyesi Adar Bingöl. Bu ismin, 2026 yılında DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatı olduğu iddia edilen Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) grubunun düzenlediği sohbetlere düzenli olarak katıldığı ve örgüt yanlılarıyla yoğun irtibat halinde olduğu belirlendi.

Kardeşlerinin tamamı PKK ve sol örgütlere hizmet eden Adar Bingöl'ün bu terörist grupların içine sızmış bir etki elemanı olabileceği, terör örgütleri arasındaki karanlık ilişki ağının bir parçası olarak DEAŞ içerisine yerleştirildiği iddia ediliyor.

SADECE 2026 YILINDA 15 AYRI PROVOKATİF EYLEME KATILMIŞ! İŞTE O LİSTE...

Gazetecilik maskesi altında terör örgütüne müzahir gruplarla hareket ettiği öğrenilen Sema Bingöl'ün sadece 2026 yılının ilk altı ayında katıldığı ve adeta bir "eylem makinesi" gibi çalıştığı ve bunu sigortasız/kaçak muhabirlik kılıfını kullanarak gerçekleştirdiği o provokasyonların listesi:

02 Ocak 2026: KHK ile kapatılan PKK'nın yayın organı Özgür Gündem’in eski yayın yönetmeni, Yeni Yaşam yazarı Hüseyin Aykol'un ölümü üzerine düzenlenen anma etkinliği.

13 Ocak 2026: Dışişleri Bakanlığı önünde Demokratik Kurumlar Platformu'nun -sözde- Rojava'ya yapılan operasyonları protesto ettiği yürüyüş.

22 Ocak 2026: Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) Suriye'deki gelişmeler üzerine düzenlediği basın açıklaması.

23 Ocak 2026: Çankaya Belediyesi önünde "Rojava Halkı Yalnız Değildir" sloganıyla düzenlenen provokatif yürüyüş.

07 Şubat 2026: ÖHD Ankara Şubesi Genel Kurul Toplantısı.

19 Şubat 2026: ÖHD'nin "Kürtçe Eğitim Dili ve Resmi Dil Olsun" sloganlı basın açıklaması.

25 Şubat 2026: HDK Gençlik Meclisi, DEVGÜÇ ve Yeni Demokrat Gençlik (YDG) gibi marjinal sol yapıların organize ettiği basın açıklaması.

08 Mart 2026: Örgüte müzahir grupların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri.

12 Mart 2026: Örgüte müzahir grupların Nevruz bahanesiyle düzenlenen etkinlik.

01 Mayıs 2026: Örgüte müzahir grupların 1 Mayıs gösterileri.

07 Mayıs 2026: DEM Parti organizasyonunda "Tüm Mahpuslar Serbest Bırakılsın" başlıklı basın açıklaması.

13 Mayıs 2026: Anatolia Kültür Sanat Derneği'nin "Geleneksel Kürtçe Ağıt ve Destan" kılıflı ideolojik etkinliği.

15 Mayıs 2026: ANKA Derneği'nin "Kürtçeye Statü" konulu basın açıklaması.

01 Haziran 2026: "Gezi'yi Unutma" konulu anma eylemi.

Terör örgütüne müzahir grupların sokak eylemlerini organize eden, uyuşturucudan silahlı teröre kadar her türlü kirli işin tam merkezinde yer alan Sema Bingöl’ün karanlık ilişkiler ağının “gazetecilik maskesi” ile ne kadar sürdüreceği merak konusu… Katıldığı yeni eylemlerde adli kontrolle serbest bırakılan Bingöl’ün bu karanlık sicilinin dikkate alınıp alınmayacağı merak ediliyor.