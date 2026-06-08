Son dakika! AK Partili Belediye Başkanı’na hapis cezası!
Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhite ise "rüşvet vermek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin bu kararı yolsuzluk batağındaki CHP'lilerin ikide bir iddia ettiği gibi 'Mahkemeler AK Parti'lilere dokunamıyor' iddiasının da gerçekçi olmadığını gözler önüne serdi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "rüşvet" davada karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
Mahkeme heyeti, Ekmel Cönger'i "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına Mustafa Y. ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına da karar verdi.
Mahkemenin bu kararı yolsuzluk batağındaki CHP'lilerin iki de bir dile getirdiği 'mahkemelerin rüşvet ve yolsuzluk olsa bile AK Partili isimlere dokunamadığı' iddiasının da gerçekçi olmadığını gözler önüne serdi.