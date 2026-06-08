Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'nde yapılan belediye seçimleri sadece sonuçlarıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan mizahi paylaşımlarla da gündem oldu. CHP adayının seçimde yalnızca 2 oy alması, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'nın meşhur repliğini yeniden dolaşıma soktu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Yolüstü'nde vatandaşlar belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Sandıktan AK Parti çıktı
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Altın 911 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.
Seçimde Anahtar Parti adayı Mehmet Can Coşkun 208 oy alırken, CHP adayının aldığı oy sayısı ise sosyal medyada günün konusu oldu.
CHP adayına yalnızca 2 oy çıkması üzerine sosyal medya kullanıcıları adeta yorum yarışına girdi.
Züğürt Ağa repliği gündem oldu
Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Şener Şen'in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki unutulmaz sahneyi paylaşmaya başladı.
Özellikle filmin meşhur:
"Benim oyum nerede ağalar?"
minvalindeki göndermeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı seçim sonucunu mizahi paylaşımlarla yorumladı.
"Aday kendine oy vermedi mi?" esprileri
Sosyal medyada yapılan yorumlarda en çok dikkat çeken esprilerden biri de:
"Aday kendine oy vermedi mi?"
sorusu oldu.
Bazı kullanıcılar ise:
"İki oyun biri adayın, diğeri de moral veren bir dostun olmalı."
şeklindeki paylaşımlarla seçim sonucunu tiye aldı.
Katılım yüksekti
Yolüstü Beldesi'nde kurulan 7 sandıkta yaklaşık 1600 seçmen oy kullandı. Seçime katılımın yüksek olduğu belirtilirken, sandıktan çıkan sonuçlar özellikle CHP'nin aldığı oy nedeniyle sosyal medya platformlarında gün boyunca konuşuldu.
Gündem seçimden çok sonuç farkı oldu
AK Parti adayının açık ara farkla seçimi kazanması kadar, CHP'nin yalnızca 2 oyda kalması da dikkat çekti.