Ortalığı yangın yerine çevirecek gelişme: Asensio için ayrılık çanları
Villarreal, Fenerbahçe’de yeniden küllerinden doğan dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Villarreal, Fenerbahçe’de yeniden küllerinden doğan dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fenerbahçe’de sergilediği muazzam performansla adeta küllerinden doğan Marco Asensio, La Liga ekiplerinin radarına girdi. İspanyol basını, Villarreal'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadığını yazdı.
Fichajes'in haberine göre; La Liga ekibi Villarreal, Fenerbahçe formasıyla eski günlerine dönüş sinyali veren Marco Asensio'yu transfer listesinin ilk sırasına ekledi. İspanyol temsilcisinin, deneyimli yıldızı yeni sezonda hücum hattının lideri ve takımı sürükleyecek ana parçası olarak gördüğü belirtildi. Haberin detaylarında, Villarreal yönetiminin bu transfer için 15 milyon euro civarında bir bütçeyi gözden çıkardığı iddia edildi.
İspanyolların teklif etmeye hazırlandığı bu rakamın, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmak için ödediği bonservis bedelinin yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekildi.
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