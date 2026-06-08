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Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

Yayınlanan tanıtımıyla izleyicide büyük merak uyandıran şampiyon güreşçilerin yer aldığı sahneler, dizinin heyecan dolu sezon finalinde ekranlara geliyor. Türk güreşinin dünyadaki gururları; Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül “Taha Alp”, Olimpiyat madalyalı milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise “Rıza Alp” karakteriyle bu büyük mücadeleye ortak olacak. Merakla beklenen bu sahnelerde efsane sporcular, Osmanlı’nın fetih mücadelesine omuz vermek için izleyici karşısına çıkacak.

#1
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

Sezon finali bölümde neler olacak?

#2
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

Fatih Sultan Mehmed, Targovişte surları önünde zaferin eşiğine gelir. Ancak Vlad’ın kurduğu şeytani tuzak ortaya çıkınca, Mehmed kendisini tarihinin en ağır imtihanlarından birinin içinde bulur. Surların ardına masum halkı yerleştiren Vlad, Osmanlı ordusunu kendi adaletinden şüphe ettirecek bir kıyıma sürüklemek ister.

#3
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan yeniçeriler hücum beklerken, Mehmed bir hükümdar olarak öfke ile adalet arasında tercih yapmak zorunda kalır.

#4
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

Targovişte önlerinde gerilim büyürken Osmanlı ordusunda farklı cephelerde mücadele devam eder. Kaya Alp ve Taha Alp, sur kapılarını zorlamak için ön safa çıkarken, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler intikam arzularıyla sınanır. Öte yandan Gedik Ahmed Paşa ile Bali Bey, Vlad’ın kaçış yollarını kapatmak için ormanlarda ölümcül bir takip yürütmektedir. Ancak Vlad’ın yeni planları yalnızca Eflak’ı değil, Osmanlı’nın geleceğini de tehdit edecek kadar büyüktür. Kuşatma sürerken alınacak kararlar savaşın kaderini değiştirecektir.

#5
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

Tüm bunlar yaşanırken Karaman cephesinden gelen kara haber, Şehzade Süleyman’ı zorlu bir yol ayrımına sürükler. Bir tarafta Sultan Mehmed’e duyduğu bağlılık, diğer tarafta Karaman’ın geleceği ve Uzun Hasan’ın kurmaya çalıştığı büyük ittifak vardır. Süleyman hangi yolu seçecektir? Vlad’ın kaçış planı başarıya ulaşacak mıdır? Ve Mehmed, adaletini hedef alan bu büyük oyunu bozabilecek midir?

#6
Foto - Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...

“Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan dolu sezon finaliyle 9 Haziran Salı akşamı TRT 1’de...

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