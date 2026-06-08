Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şampiyon güreşçilerle final zamanı...
Yayınlanan tanıtımıyla izleyicide büyük merak uyandıran şampiyon güreşçilerin yer aldığı sahneler, dizinin heyecan dolu sezon finalinde ekranlara geliyor. Türk güreşinin dünyadaki gururları; Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül “Taha Alp”, Olimpiyat madalyalı milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise “Rıza Alp” karakteriyle bu büyük mücadeleye ortak olacak. Merakla beklenen bu sahnelerde efsane sporcular, Osmanlı’nın fetih mücadelesine omuz vermek için izleyici karşısına çıkacak.