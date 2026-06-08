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Gıda 1 ayda 82 bin 500 denetim yapıldı: Gıda terörüne geçit yok!
Gıda

1 ayda 82 bin 500 denetim yapıldı: Gıda terörüne geçit yok!

Yeniakit Publisher
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1 ayda 82 bin 500 denetim yapıldı: Gıda terörüne geçit yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, gıda terörüne geçit vermeyeceklerini açıkladı. Yumaklı mayıs ayındaki denetimlerde standartlar auymayan işletmelere 142.5 milyon lira para cezası uygulandığının da altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından 1-31 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Yurt genelinde, geçen ay toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz."

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Yorumlar

Erdoğan

Ya siz neyden bahsediyorsunuz Allah aşkına ceza kesmiş parayı alan siz bu namussuzlar yakalanana kadar uygunsuz yiyeceği yiyen biz. Bu işler böyle olmaz Bakan bey bunlara kapatma cezası , hapis cezası verilmediği sürece önüne geçemezsiniz vebali boynumuza.

Cykaya

Cezayla bu iş olmaz. Kapatacaksın. en az 15 gün sonra gerekirse temelli kapacaksın. Burunlarından fitil fitil getireceksin ki diğerlerine örnek teşkil etsin. Gıda terörü bitmeli..
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