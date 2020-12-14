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Spor TFF, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü
Spor

TFF, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:25:40 -
TFF, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında karantina süresinin 14'ten 10 güne düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Kovid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması durumunda sahaya dönülebilmesine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosu'nun kabulüne ve uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF de kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletmişti.

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