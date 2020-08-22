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Spor TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı
Spor

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:08:28 -
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmelerde bulunuldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu." ifadelerine yer verildi.

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