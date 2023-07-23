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Spor TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan'a destek
Spor

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan'a destek

Yeniakit Publisher
2023-07-23 02:43:00 -
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan'a destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan için destek mesajı paylaştı.

TFF'nin paylaşımında "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında ise "Trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu şiddete sebep olan kişileri esefle kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı
Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı

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Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı

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