  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF Etik Kurulundan Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:57:16 -
TFF Etik Kurulundan Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı

ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...
Gündem

Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını bildirdi. Yıldırım, "Y..
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı