TFF cezayı kesti! 8 kulübün puanları silindi Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor dahil 8 takımın 3'er puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans şartlarını yerine getiremeyen takımlara verdiği -3 puan cezasını uyguladı. Daha önce, TFF Tahkim Kurulu Bursaspor Kulübü'nün 3 puan silinmesine yönelik gelen cezanın ertelenmesi için yaptığı itirazı reddetmişti. Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde yer alan TFF 1. Lig puan tablosunda ceza verilen takımların puanlarının silindiği görüldü. Bursaspor 11. sıraya geriledi Bundan önce 12 puanla 7. sırada bulunan Bursaspor'un, 9 puana düşürüldüğü ve 11. sıraya gerilediği görüldü. Ayrıca TFF, Ulusal Lisans şartlarını yerine getiremeyen diğer takımlar Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor'da 3 puan silme cezası verdi!

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