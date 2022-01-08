TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bir A klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.
İzolasyon süreci başlayan hakemin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.