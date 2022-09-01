Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik bir saldırı yapıldı. Peki, saldırıda ölen yaralanan var mı?

TFF binasına kim niye saldırdı? TFF ölen yaralanan var mı?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" dedi.