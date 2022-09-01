TFF binasına kim ateş açtı? TFF binasına saldıran tutuklandı mı?

İstanbul Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binasına saldıran kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu soruşturmayı derinleştireceğiz. Saldırganlar alkol almış. İki zanlı gözaltına alındı" dedi.