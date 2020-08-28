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Spor TFF Başkanı Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz"
Spor

TFF Başkanı Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:28:20 -
TFF Başkanı Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi.

Özdemir, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde McDonald's ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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