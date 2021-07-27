TFF Başkanı Nihat Özdemir yabancı kuralı için tüm kapıları kapattı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasının ardından Kulüpler Birliği ayağa kalkmış ve karara tepki göstermişti. TFF'ye kuralın değişmesi yönünde talepte bulunan Kulüpler Birliği istediğini alamadı.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Özdemir, kural bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Kulüplerden görüş alacağız"

"Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız.

"Kulüplerimiz transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar"

Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok, 8+6 olarak devam edecek. Tahkim Kurulu'nun kararı da çıktı. Tüm kulüplerimiz transfer politikalarını yaptılar, transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar, takımlarını kuruyorlar.

"Harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık"

Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık. Takım harcama limitlerinin artımı yüzde 0 iken yüzde 25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Bugün 10.40 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık.

Beşiktaş'ın sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşünerek, aldığımız kararla bu limitlere dikkat ederek harcama yapmalarını arzu ediyoruz."