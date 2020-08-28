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Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:58:25 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."
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