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Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olay Fenerbahçe açıklaması!
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olay Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi başvurusu hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 13:45:00 -
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olay Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi başvurusu hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı.

"Daha acil konular var"
Mehmet Büyükekşi, Spor Smart'ta canlı yayında yaptığı konuşmada "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var." dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı için sorulan soruyu da yanıtlayan Mehmet Büyükekşi "MHK Başkanı için görüşmeler yapacağız. Önümüzdeki günlerde kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Fenerbahçe 5 yıldızı kullanıyor
Öte yandan Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde karar açıklanmamasına rağmen kulübün logosunu 5 yıldızlı olarak değiştirerek ilginç bir protestoya imza atmıştı.

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Ömer

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