  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor' deniyor ama orada 71 liraya yaklaştı

Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Canlı yayında son anket açıklandı! İstanbul'da puan farkları çok yakın

Gazze kasabı Netanyahu duyurdu! İsrail yeni katliam için düğmeye bastı

Böyle kıvraklık görülmedi! Seçimler Özgür Özel'i neredeyse 'Hamas' destekçisi yapacak

Cem Küçük'ten çok sert dolar tepkisi: Vatana nasıl kötülük ederimin cevabı bu

Makam araçlarını kullanmayacağını da açıklamıştı! Sayısını niye 67’ye çıkardın Mansur?

Mal varlığı iftirasına karşı harekete geçiyor! Turgut Altınok'tan Murat Ağırel hamlesi

Bakan Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: Milletimize borcumuzu ödeyeceğiz

20 milyar ton rezervimiz var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Sonunda beklenen haber geldi
Gündem TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Trabzon'daki rezalete dair ilk kez konuştu
Gündem

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Trabzon'daki rezalete dair ilk kez konuştu

Yeniakit Publisher
2024-03-21 09:52:00 -
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Trabzon'daki rezalete dair ilk kez konuştu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, iki camiaya da geçmiş olsun dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Son düdükle birlikte sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bu konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor." dedi.

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticede futbol bir temaşa oyunu. Dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım."

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya dalan taraftarlarla ilgili yeni gelişme
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya dalan taraftarlarla ilgili yeni gelişme

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya dalan taraftarlarla ilgili yeni gelişme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası flaş gelişme! Fenerbahçe'yi batırmak için el ele verdiler!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası flaş gelişme! Fenerbahçe'yi batırmak için el ele verdiler!

Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası flaş gelişme! Fenerbahçe'yi batırmak için el ele verdiler!

Fenerbahçe'de o isimden yine karşı yeni hamle! İmzalar atılmıştı ama ya 1. Lig olursa...
Fenerbahçe'de o isimden yine karşı yeni hamle! İmzalar atılmıştı ama ya 1. Lig olursa...

Spor

Fenerbahçe'de o isimden yine karşı yeni hamle! İmzalar atılmıştı ama ya 1. Lig olursa...

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Spor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Fenerbahçeliler o futbolcunun şokunu yaşıyor! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu! Kamuoyu ile paylaşılacak bu karar…
Fenerbahçeliler o futbolcunun şokunu yaşıyor! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu! Kamuoyu ile paylaşılacak bu karar…

Spor

Fenerbahçeliler o futbolcunun şokunu yaşıyor! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu! Kamuoyu ile paylaşılacak bu karar…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Ne şiş yansın ne de kebab. TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği ortaya çıkmıştır. TFF istiyorki bir sonraki olayda bir kaç ölü olmalıdır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23