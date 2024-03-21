TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Trabzon'daki rezalete dair ilk kez konuştu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Son düdükle birlikte sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bu konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor." dedi.

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticede futbol bir temaşa oyunu. Dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım."