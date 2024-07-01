TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: İki hedefe de ulaştık, yeni hedefler sırada...

A Milli Futbol Takımımızın ilk hedefi Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaktı. Bu hedefimize eleme grubunu tarihimizde ilk kez lider tamamlayarak ulaştık. A Milli Futbol Takımımızın ikinci hedefi Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grubumuzdan çıkarak son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de gruptaki üç maçımızın ikisini kazanarak ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya’yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz.

MİLLİ TAKIMIMIZ İLE TEK YÜREK OLAN TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol takımımızın 3 grup maçında toplam 130 Bin vatandaşımız tribünleri kırmızı beyaza boyadı.

Turnuva tarihinde ilk kez ev sahibi ülke taraftarından daha fazla bizim taraftarlarımız tribünleri doldurdu.

DORTMUND VE HAMBURG SOKAKLARI KIRMIZI BEYAZA BOYANDI. SIRA LEIPZIG ‘DE…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçlardan önce gerçekleştirilen taraftar yürüyüşlerinde onbinlerce vatandaşımız, büyük bir coşku ile maçlarımızı oynadığımız Dortmund ve Hamburg şehirlerini de milli takım formalarımız ve Türk bayraklarımız ile kırmızı beyaza boyadılar.

Turnuvanın en coşkulu ve centilmen taraftarı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızı aynı coşkuyla, milli takım formaları ve Türk Bayraklarıyla Leipzig sokaklarını ve stadyumunu da kırmızı beyaza boyamaya davet ediyorum.

ÜLKEMİZDE VE TÜM DÜNYADA VATANDAŞLARIMIZ COŞKUYLA MEYDANLARI DOLDURDU

Ayrıca ülkemizde ve dünyanın her yerinde ekranları başında, meydanlarda kurulan dev ekranlarda, Almanya’da fan-zone’larda BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇ TÜRKLERİN, A Milli Futbol Takımımızın maçları büyük bir coşku ile izlendi galibiyetlerimiz büyük bir sevinçle kutlandı. Şırnak’tan Çanakkale’ye, Samsun’dan Adana’ya, Konya’ya, Ankara’ya, İstanbul’a İzmir’e 81 ilimizin tamamında, dünyanın her yerinde yüreği ay yıldız için çarpan ve Milli Takımımızla TEK YÜREK olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu ettikçe biz de mutlu oluyoruz.

DEZENFORMASYONA VE YARATILMAYA ÇALIŞILAN SUNİ KRİZLERE KULAK ASMIYORUZ

Son olarak şunu da açıkça söyleyeyim kişisel çıkarlarını milli çıkarların önünde tutanların yaratmaya çalıştığı dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira içeren suni gündemlere kulak asmadık asmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima odağımız milli değerlerimiz ve milli menfaatlerimizin korunması ve yüceltilmesi olacaktır. Genç Türklerin başarılarına kimse engel olamaz.

EN BÜYÜK TÜRKİYE !