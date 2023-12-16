  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Başkanı ile kritik görüşme! Hakemlerin kararı belli oldu
Spor

TFF Başkanı ile kritik görüşme! Hakemlerin kararı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-16 12:22:00 -
TFF Başkanı ile kritik görüşme! Hakemlerin kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemlerin hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldığı ifade edildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından hakemlerin alacağı nihai karar merak konusuydu.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapan hakemler liglere verilen aranın ardından önümüzdeki hafta içi oynanacak müsabakalarda görev almaya karar verdi.

Haberde hakemlerin gün için yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği de kaydedildi.

Kamp iptal edildi

Bu hafta sonu hakemler ve aileleri için düzenlenmesi planlanan kamp ise iptal edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakemler kısa süre içinde Riva'daki tesislerden ayrılıp evlerine dönecek.

Büyükekşi: Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talepleri olmadı

Konuyla alakalı A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig, 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.

Adalet Bakanı ilk kez açıkladı! Halil Umut Meler için...
Adalet Bakanı ilk kez açıkladı! Halil Umut Meler için...

Spor

Adalet Bakanı ilk kez açıkladı! Halil Umut Meler için...

Küme düşürülmesi istenen Ankaragücü'nden beklenmedik karar! Halil Umut Meler'e saldırı sonrası bakın ne yapacaklar
Küme düşürülmesi istenen Ankaragücü'nden beklenmedik karar! Halil Umut Meler'e saldırı sonrası bakın ne yapacaklar

Spor

Küme düşürülmesi istenen Ankaragücü'nden beklenmedik karar! Halil Umut Meler'e saldırı sonrası bakın ne yapacaklar

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca için istenen hapis cezası belli oldu
Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca için istenen hapis cezası belli oldu

Spor

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca için istenen hapis cezası belli oldu

Saldırıya uğramıştı... Halil Umut Meler ilk kez açıklama yaptı
Saldırıya uğramıştı... Halil Umut Meler ilk kez açıklama yaptı

Spor

Saldırıya uğramıştı... Halil Umut Meler ilk kez açıklama yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23