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Spor TFF Başkanı ile görüşen Serdal Adalı gemileri yaktı: Başka çare kalmadı! Cumhurbaşkanına çıkacağım
Spor

TFF Başkanı ile görüşen Serdal Adalı gemileri yaktı: Başka çare kalmadı! Cumhurbaşkanına çıkacağım

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TFF Başkanı ile görüşen Serdal Adalı gemileri yaktı: Başka çare kalmadı! Cumhurbaşkanına çıkacağım

Hakemlerle ilgili şikayetleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine giden Serdal Adalı daha da sinirli olarak çıktığı toplantı sonrası gemileri yaktı. Adalı "Dünyaya rezil olduk. Bu saatten sonra Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine aktaracağım" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine gitti. Başkan Adalı, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu İşte Adalı'nın açıklamaları: TFF'ye problem olduğunda gelmekten sıkıldım. Yine aynı şeyler. Yine 'Haklısınız, gereken yapılacak' sözleri. MHK Başkanı burada durduğu sürece, maalesef Türk futbolu bir adım ileriye gitmeyecek.

BU HAFTA BİZ GEÇEN HAFTA FENERBAHÇE YAŞADI

TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor. Bu hafta biz yaşadık, geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, önümüzdeki hafta başka takım yaşayacak. Bu şahıs orada dürdüğü sürece değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.
İki senedir 'hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci' falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.

ÖZELLİKLE MAÇIMIZA VERDİ! ŞÜPHEM YOK

Geçtiğimiz sezon kupa maçında, bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok, iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey... Yani söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Yerli futbolcu olsaydı onun anlaması daha kolay olurdu.
Bu saatten sonra Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine aktaracağım.

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