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Spor 12 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı
Spor

12 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı

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12 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak. Temsilcileirmizden Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e yarın saat 20.00'de konuk olacak. Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile yarın deplasmanda TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e saat 20.00'de konuk olacak.

Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)

19.00 Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya) (0-4)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika) (0-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)

20.00 Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk) (0-0)

20.00 Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç) (1-0)

20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Beşiktaş (0-3)

21.00 Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya) (0-7)

21.00 Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz) (1-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan) (0-3)

21.30 Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor (1-0)

21.30 Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan) (3-0)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

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