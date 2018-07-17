TFF Başkanı Demirören'den Kasapoğlu'na tebrik ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, federasyon yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.17 Temmuz 2018 Salı 19:21
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Demirören ve federasyonun yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kasapoğlu'na yeni görevini tebrik etmek için ziyarette bulunduğu belirtildi.
Demirören'in Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.
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