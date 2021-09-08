TFF Basın Danışmanı Ersin Düzen olay tweet sonrası istifa etti!

Futbol Ersin Düzen, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Nihat Özdemir'in danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ersin Düzen'in yaptığı paylaşım?

Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken bir tweet atan Ersün Düzen; "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" ifadelerini kullanmıştı.

Ersin Düzen'in istifa açıklaması

"Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum."