TFF aldığı yeni kararları duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni sezonda Rezerv Lig kurulması ve Süper Lig'de taraftarlara yönelik deplasman yasağının kaldırılması kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Rezerv Lig kurulacak

Yapılan değerlendirmeler sonucu 2022-2023 futbol sezonunda Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla, Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir. Sezon içerisinde, kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir."

Süper Lig'de taraftara deplasman yasağı artık olmayacak

TFF, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını ilan etti.

Konuyla ilgili olarak, "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve Spor Güvenlik Kurullarının uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir." açıklamasında bulunuldu.