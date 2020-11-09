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Spor TFF açıkladı! Altay Bayındır A Milli Takım aday kadrosunda
Spor

TFF açıkladı! Altay Bayındır A Milli Takım aday kadrosunda

Türkiye Futbol Federasyonu, tarafından yapılan açıklamaya göre, kaleci Altay Bayındır A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:50:00 -
TFF açıkladı! Altay Bayındır A Milli Takım aday kadrosunda

Türkiye Futbol Federasyonu,  kaleci Altay Bayındır'ın A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini aktardı.

Hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Altay Bayındır A Milli Takım aday kadrosunda!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

 

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