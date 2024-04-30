TFF 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! İşte tartışılan pozisyonlar
Süper Lig'in 34. haftasında VAR odasının hakemleri kenarda pozisyonu izlemesini tavsiye ettiği maçlardaki kayıtlar açıklandı. İşte çok konuşulan pozisyonlar.
Süper Lig'in 34. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
Süper Lig’in 34. haftasında oynanan 2 maçtaki 3 pozisyonla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 3 maç şu şekilde:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Pendikspor-Kayserispor (2 pozisyon)
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
Derbi maçın 23'üncü dakikasında Beşiktaş formasını giyen Al-Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, Al-Musrati'yi kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart.
HAKEM: Tamam, tamam.
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VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun.
AVAR: Bekle, bekle yolda geliyor.
HAKEM: Evet geldim.
VAR: Bileğe bak.
HAKEM: Net, net. Bu net. Benim için yeterli tamam. 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam.