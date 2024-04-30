TFF 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! İşte tartışılan pozisyonlar

Süper Lig'in 34. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan 2 maçtaki 3 pozisyonla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 3 maç şu şekilde:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Pendikspor-Kayserispor (2 pozisyon)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

Derbi maçın 23'üncü dakikasında Beşiktaş formasını giyen Al-Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, Al-Musrati'yi kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart.

HAKEM: Tamam, tamam.

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VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun.

AVAR: Bekle, bekle yolda geliyor.

HAKEM: Evet geldim.

VAR: Bileğe bak.

HAKEM: Net, net. Bu net. Benim için yeterli tamam. 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam.