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Spor

TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:48:07 -
TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final maçları, yarın Antalya'da oynanacak.

Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka: Titanic Mardan Stadı

22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor: Calista Sports Center

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