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Aktüel

TFF 3. Lig Play-Off 1. Grup final eşleşmeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 00:49:53 -
TFF 3. Lig Play-Off 1. Grup final eşleşmeleri belli oldu

ANTALYA (AA) - TFF 3. Lig Play-Off 1. Grup'ta yarı final maçlarını kazanan Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor finale yükseldi.

Antalya'da oynanan play-off yarı final final müsabakalarında Anagold 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2, 68 Aksaray Belediyespor ise normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1928 Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor finalde rakip oldu. İki takım 25 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, Somaspor-Muğlaspor ile Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.


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