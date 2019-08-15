TFF 3. LİG

Yönetim kurulunun istifasının ardından kapanmanın eşiğinden dönen ve gazeteci Temel Aşar ile Ordu spor camiasında tanınan isimlerin bir araya gelerek devraldığı TFF 3. Lig 1. Grup takımı Yeni Orduspor, liglerin başlamasına 15 gün kala hazırlıklarına başladı.

Yeni Orduspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 gün sonra Ordu’da oynanacak 68 Aksaray Belediyespor maçına kadar takımın hazırlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Yönetim kurulumuz, kapanma ile karşı karşıya kalan bir takımı alarak liglerin başlamasına 15 gün gibi kısa bir süre kalmasına rağmen teknik heyet ve futbolcuları belirleyerek 1 Eylül 2019 Pazar günü 19 Eylül Stadyumu’nda oynayacağımız 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasına hazırlamak için gece gündüz özveri ile çalışmaktadır” denildi.

10 Ağustos’da yapılan kongrenin ardından hızlı bir çalışmaya girildiği belirtilen açıklamada, “Çoğu Ordulu gençlerden oluşan 24 kişilik takımı hiç kimseden bir kuruş destek almadan ortaya çıkardık. Teknik direktör konusunda Ordu’nun yetiştirdiği, geçmiş yıllarda Orduspor formasını başarı ile temsil eden ve teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılara imza atan Telat Özden hocamızla anlaşmış bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

10 Ağustos’ta görevi devraldıktan sonra anlaşması devam eden 4, mahkemelik olunan 5 futbolcu, kasası boş ve 1 milyon lira borcu bulunan kulüp devraldıkları belirtilen açıklamada, üye kayıtlarının da açık olduğu ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Unutulmasın ki kongrede söz verdiğimiz gibi bu takım asla birilerinin değil tüm Ordulu sporseverlerimizin takımı olmalıdır. Üye olmak için kesinlikle ayırım yapmadan her sporseverimizi kulübümüze bekliyoruz. Şartları yerine getiren her sporsever üye olabilir, seçme seçilme hakkını elde eder. Bu vesileyle tüm Ordulu sporseverlerimizi 1 Eylül 2019 Pazar günü 19 Eylül stadyumunda oynayacağımız 68 Aksaray Belediyespor karşısında takımlarını desteklemeye davet diyoruz.”