0553 313 94 23

TFF 2. Lig’in en değerli takımı Samsunspor

SAMSUN (İHA) – TFF 2.

27 Ağustos 2019 Salı 16:12
TFF 2. Lig’in en değerli takımı Samsunspor

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, 3,73 milyon Euro toplam piyasa değeri ile TFF 2. Lig’de bulunan 36 takımın en değerlisi oldu. Ligin en değerli futbolcuları listesine de Samsunspor’dan birçok oyuncu girdi.


Avrupa’da en çok ziyaret edilen Alman menşeli internet sitelerinden birisinde Samsunspor takımının yeni sezon öncesindeki kadrosunun güncel piyasa değeri dudak uçuklattı. Samsunspor’un 31 kişilik takım kadrosunun değeri 3,73 milyon Euro olarak gösterilirken, bu değer TFF 2. Lig’de bulunan diğer 35 takımın üstünde yer aldı. Samsunspor kendi grubundaki en yakın rakibi Manisa Futbol Kulübü’ne 2 milyon Euro’dan fazla fark atarken, Kırmızı Grup’ta yer alan Bandırmaspor’a da 1,5 milyon Euro’dan fazla fark attı.



Samsunspor TFF 2. Lig’de en pahalı kadroya sahip takım


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta takımların son güncel değerleri şöyle oldu:


"Samsunspor 3,73 milyon Euro, Manisa Futbol Kulübü 1,63 milyon Euro, 1922 Konyaspor 1,53 milyon Euro, Amed Spor 1,33 milyon Euro, İnegölspor 1,30 milyon Euro, Sarıyer 1,15 milyon Euro, Kırklarelispor 1,10 milyon Euro, Tarsus İdman Yurdu 1,03 milyon Euro, Sancaktepe 1 milyon Euro, Hekimoğlu Trabzon, Pendikspor, Afjet Afyonspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, BAK Spor, Zonguldak Kömürspor, Yeni Çorumspor ve Hacettepe’nin toplam piyasa değerleri ise 1 milyon Euro’nun altında."


TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ise Bandırmaspor’un toplam piyasa değeri 1,78 milyon Euro, Tuzlaspor 1,40 milyon Euro, Büyükşehir Belediye Bodrumspor 1,33 milyon Euro, Kahramanmaraşspor 1,13 milyon Euro, Sakaryaspor 1,08 milyon Euro, Ankara Demirspor 1,05 milyon Euro ve Eyüpspor 1 milyon Euro olarak belirlendi.



Ligin en değerli futbolcuları Samsunspor’da


Futbolcu değerlerine bakıldığında Samsunspor’daki futbolcu kalitesi yine ön plana çıktı. Samsunspor’un Almanya 2. Ligi Darmstadt 98’den geçen sene kadrosuna kattığı Aytaş Sulu 500 bin Euro değeri ligin en pahalı oyuncusu oldu. 1922 Konyaspor’dan Kaan Özdemir 350 bin Euro piyasa değeriyle 2’inci sırada yer alırken, 350 bin Euro piyasa değerli Atabey Çiçek 3’üncü, 250 bin Euro’luk Samed Kılıç 4’üncü ve 200 bin Euro’luk Enes İslam İlkin de ligin en değerli 5’inci futbolcusu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşine baltayla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi
    1. Eşine baltayla saldıran sanığın..
    2. TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi..
    3. "THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"
    4. Bayburt Üniversitesi akademik ve idari..
    5. İstanbul'da okul servisi ücreti belli..
    6. Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği..
    7. Açık öğretim lisesinden tasdikname..
    8. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    9. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    10. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    11. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    12. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    13. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    14. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    15. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    16. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    17. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    18. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    19. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    20. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    21. Ampute futbolda fikstür çekildi
    22. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    23. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    24. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    25. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    26. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    27. Fikret Orman yeniden aday
    28. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    29. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    30. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’