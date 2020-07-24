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Spor

TFF 2. Lig'e çıkacak takımlar belli oluyor

TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:52:58 -
TFF 2. Lig'e çıkacak takımlar belli oluyor

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

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