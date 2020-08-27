TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, profesyonel kurul genel direktörü Tuncay Yanık ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ise 16, 2, 3 ve 4. Grup'ta 17'şer takım mücadele edecek.

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekimi töreninin açılışında yaptığı konuşmada kulüplere yeni sezonda başarı dileyerek, "İnşallah bu pandemi sürecini tamamen atlatacağız. Takımlarımız ve taraftarlarımız futbola özlem duyuyor. TFF 2. ve TFF 3. Lig'de maçlara 19 Eylül'de başlayacağız. Temennimiz en güzel şekilde sezonu bitirmek." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayacak normal sezon 8 Mayıs 2021'de sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise aynı tarihte başlayacak normal sezon 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi yapılacak.





- TFF 2. Lig'de gruplar





Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kocaelispor, Manisa FK, Niğde Anadolu, Sancaktepe, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: 1922 Konyaspor, Başkent Akademi, Bayburt Özel İdare, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Elazığspor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, Karacabey Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Sakaryaspor, Serik Belediyespor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor, Vanspor FK.





- TFF 3. Lig'de gruplar





1. Grup: 1877 Alemdağspor, 1928 Bucaspor, Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor, Belediye Derincespor, Çankaya FK, Diyarbakır FK, Edirnespor, Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003, Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Manisaspor, Nevşehir Belediyespor, Ofspor, Payasspor.

2. Grup: Ağrı 1970, Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Ceyhanspor, Çengelköy, Darıca Gençlerbirliği, Erzinspor, Fethiyespor, Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02, Karaman Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor, Nazilli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yomraspor, Yozgatspor 1959.

3. Grup: Altındağspor, Arhavispor, Batman Petrolspor, Cizrespor, Çarşambaspor, Çatalcaspor, Elazığ Karakoçan, Erbaaspor, Esenler Erokspor, Gölcükspor, Isparta 32, İçel İdmanyurdu, Karşıyaka, Osmaniyespor, Somaspor, Şile Yıldızspor, Yalovaspor.

4. Grup: 1954 Kelkit Belediyespor, 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, Adıyamanspor 1954, Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kozanspor, Modafen, Muğlaspor, Siirt İl Özel İdaresi, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor.







