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Spor

TFF 2. Lig ekibinde teknik direktör sürprizi

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Uğur Akkuş, teknik direktör Bülent Uygun ile beraber seçim için Sakarya'ya gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:51:00 -
TFF 2. Lig ekibinde teknik direktör sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden olan Sakaryaspor Kulübü'nde başkanlık seçimlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Seçimlere adaylığını koyan Uğur Akkuş'tan ise heyecanlandıran bir sürpriz geldi.

Bülent Uygun sürprizi

Kongrede aday olan iş adamı Uğur Akkuş, teknik direktör Bülent Uygun ile beraber Sakarya'ya gitti. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından canlı yayın yapan teknik direktör Bülent Uygun, her şeyin Sakaryaspor için olduğunu belirtti.

"Bu kulübü şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Sakaryaspor'da başkanlığa adaylığını koyan Uğur Akkuş, seçimi kazanması durumunda teknik direktörlüğe Bülent Uygun'u getirmeyi amaçlıyor. Bülent Uygun ile beraber Sakarya'ya giden Uğur Akkuş, Sakarya'nın yanında olduğunu ifade ederek bu kulübü şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını bildirdi.

Uğur Akkuş: Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun

Türk spor tarihini değiştirmiş, büyük bir köke sahip olan taraftarlarıyla bunu başaracaklarını söyleyen Akkuş, "Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." diyerek dua etti.

"Geliyoruz bakalım"

Teknik direktör Bülent Uygun ise yaptığı konuşmada, tüm Sakaryaspor'a ve Tatangalar'a sevgilerini iletti. "Geliyoruz bakalım" diyen Uygun, her şeyin Sakaryaspor için olduğunu söyledi.

Bülent Uygun: Vatanımıza, memleketimize hizmet etmek bizim için onur

"Vatanımıza, memleketimize hizmet etmek bizim için onur." diyen Uygun, amaçlarının Sakaryalı hemşehrilerine hizmet etmek ve takımlarını şampiyon yapmak olduğunu ifade etti.

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