  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF 1.Lig’de haftanın programı | TFF 1.Lig 15.hafta maçları ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig’de haftanın programı | TFF 1.Lig 15.hafta maçları ne zaman?

Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına ara verildi. TFF 1.Lig’de ise heyecan sürüyor. Bu sebeple ligde 15.hafta programı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 09:25:00 -
TFF 1.Lig’de haftanın programı | TFF 1.Lig 15.hafta maçları ne zaman?

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada diğer liglerde müsabakalar devam edecek. Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları oynanacak. Kadın Futbol Süper Ligi ise 6. hafta mücadeleleriyle sürecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

1. Lig

25 Kasım Cuma

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk)

26 Kasım Cumartesi

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

27 Kasım Pazar

13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

28 Kasım Pazartesi

20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. Lig

Beyaz Grup

26 Kasım Cumartesi

14.00 Menemen FK-Batman Petrolspor (Menemen İlçe)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Bursaspor (Bolluca)

27 Kasım Pazar

14.00 Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor (Isparta Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (11 Nisan)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor (Tarsus İlçe)

Grupta Düzce Cam Düzcespor-Çorum FK maçı Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

26 Kasım Cumartesi

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

27 Kasım Pazar

14.00 1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Adıyaman FK-Uşakspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Bitexen Vanspor-Sarıyer (Van Atatürk)

14.00 İskenderunspor-Serik Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Diyarbekirspor-Kırşehir FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Fethiyespor-Pazarspor (Fethiye İlçe)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)

3. Lig

1. Grup

27 Kasım Pazar

13.00 Çatalcaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Çatalca İzzettin)

14.00 Amasyaspor FK-Edirnespor (12 Haziran)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Hacettepe 1945 (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)

14.00 52 Orduspor-Karşıyaka (Yeni Ordu)

14.00 Belediye Derincespor-1922 Konyaspor (Belediye Derincespor)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nevşehir Gazi)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

2. Grup

27 Kasım Pazar

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Vakfıkebir)

14.00 Ergene Velimeşespor-23 Elazığ FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Turgutluspor (Başpınar)

14.00 Kuşadasıspor-Orduspor 1967 (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Bayrampaşa-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Bulvarspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup

27 Kasım Pazar

14.00 Kepez Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Artvin Hopaspor-Akhisarspor (Hopa İlçe)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor FK (Bergama 14 Eylül)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Muş 1984 Muşspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Dağılgan)

14.00 Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Fatsa İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Merkür Holding Erbaaspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Efeler 09 (Osmanlı)

Fenerbahçe'de Stadyum ismi tartışması! İşte istenen isim
Fenerbahçe'de Stadyum ismi tartışması! İşte istenen isim

Spor

Fenerbahçe'de Stadyum ismi tartışması! İşte istenen isim

Favorisini açıklayan Ali Koç, şaşırttı
Favorisini açıklayan Ali Koç, şaşırttı

Spor

Favorisini açıklayan Ali Koç, şaşırttı

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları
Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

Spor

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23