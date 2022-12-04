TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu
TFF 1.Lig’de heyecan 16.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, 1.Lig’de lider kim?
TFF 1.Lig’in 16.haftası 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak Rizespor-Pendikspor maçıyla tamamlanacak. Peki, ligde 17.hafta programı belli oldu mu?
TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu
EYÜPSPOR-TUZLASPOR: 2-0
BODRUMSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 2-0
BANDIRMASPOR-ALTINORDU: 1-0
SAMSUNSPOR-ALTAŞ DENİZLİSPOR: 5-0
SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR FK: 2-0
MANİSA FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 0-0
ADANASPOR-GÖZTEPE:2-2
ALTAY-DYOREX BOLUSPOR: 5-1
5 Kasım Pazartesi
20.00 ÇAYKUR RİZESPOR-PENDİKSPOR
Haftayı bay geçen takım: YENİ MALATYASPOR
17.hafta programı
9 Aralık Cuma
20.00 YILPORT SAMSUNSPOR-YENİ MALATYASPOR
10 Aralık Cumartesi
13.30 TUZLASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR
13.30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR
16.00 ALTAŞ DENİZLİSPOR-ALTAY
19.00 GÖZTEPE-MANİSA FK
11 Aralık Pazar
13.30 DYOREX BOLUSPOR-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
16.00 GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK
19.00 ALTINORDU-BODRUMSPOR
12 Aralık Pazartesi
20.00 PENDİKSPOR-SAKARYASPOR
Haftayı bay geçen takım: EYÜPSPOR