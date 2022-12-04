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Spor TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu
Spor

TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu

TFF 1.Lig’de heyecan 16.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, 1.Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:56:00 -
TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu

TFF 1.Lig’in 16.haftası 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak Rizespor-Pendikspor maçıyla tamamlanacak. Peki, ligde 17.hafta programı belli oldu mu?

TFF 1.Lig puan durumu | Güncel puan durumu

EYÜPSPOR-TUZLASPOR:              2-0

BODRUMSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ:            2-0

BANDIRMASPOR-ALTINORDU:  1-0

SAMSUNSPOR-ALTAŞ DENİZLİSPOR:       5-0

SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR FK:         2-0

MANİSA FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ:   0-0

ADANASPOR-GÖZTEPE:2-2

ALTAY-DYOREX BOLUSPOR:       5-1

5 Kasım Pazartesi

20.00 ÇAYKUR RİZESPOR-PENDİKSPOR

Haftayı bay geçen takım: YENİ MALATYASPOR

17.hafta programı

9 Aralık Cuma

20.00 YILPORT SAMSUNSPOR-YENİ MALATYASPOR

10 Aralık Cumartesi

13.30 TUZLASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR

13.30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR

16.00 ALTAŞ DENİZLİSPOR-ALTAY

19.00 GÖZTEPE-MANİSA FK

11 Aralık Pazar

13.30 DYOREX BOLUSPOR-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR

16.00 GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK

19.00 ALTINORDU-BODRUMSPOR

12 Aralık Pazartesi

20.00 PENDİKSPOR-SAKARYASPOR

Haftayı bay geçen takım: EYÜPSPOR

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