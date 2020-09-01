TFF; Türkiye Futbol Federasyonu’nun kısaltmasıdır. Sporseverler internette TFF kelimesini aratarak hem federasyon hakkında bilgi almak hem de TFF liglerindeki gelişmeleri, puan durumlarını öğrenebiliyor. Peki, TFF başkanı kim?

TFF

Pek çok kişi Türkiye Futbol Federasyonu’nun ne zaman kurulduğunu merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 23 Nisan 1923'te kuruldu.

TFF başkanı kim?

TFF'nin 2019 yılında gerçekleşen seçiminde başkanlığa Nihat Özdemir getirildi. TFF'nin 42. başkanı olan Nihat Özdemir geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştı. Nihat Özdemir’in 2020 yılında yaptığı bir açıklama TFF başkanı ile Fenerbahçe arasında gerginliğe yol açtı. Süreç sonunda Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti.

TFF 1. Lig fikstür

TFF 1. Lig Süper Lig’den sonra yer alan ligin ismidir. TFF 1. Lig’de 18 takım yer alıyor. TFF puan durumu ve fikstürüne tff.org’dan hızlıca ulaşabilirsiniz. TFF sitesine girdiğinizde anasayfanın üst kısmında yer alan Ligler ifadesine tıklayın. Ardından açılan sayfanın sağ kısmında TFF 1. Lig ifadesine tıklayarak bilgilere erişebilirsiniz.

TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1.Lig ülkemizde en çok takip edilen liglerdendir. 2020-2021 sezonunda TFF 1.Lig’de Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemen Spor, Osmanlı FK, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Samsunspor mücadele edecek.

TFF resmi internet sitesinden ve spor haberleri yapan internet sitelerinden 1.Lig puan durumuna hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca arama motorlarına yazacağınız “TFF 1. Lig puan durumu” ifadesi sonucunda karşınıza puan durumu çıkacaktır.

TFF 1. Lig maçları canlı izle

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports yani Dijiturk’tür. Yıllık, aylık ya da tek maç paketleriyle beIN Sports’tan canlı maçları izleyebilirsiniz.

Süper Lig maçları şifresiz izle | TFF 1. Lig maçı izle

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını izlemek isteyenler karşılaşmaları şifresiz bir şekilde internetten izlemenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Belirttiğimiz gibi yayıncı kuruluş beIN Sports’tur. Bunun dışında bazı internet siteleri maçları şifresiz yayınlıyor. Ancak bu yol yasal değildir.

TFF Süper Lig puan durumu

TFF internet sitesinde maçların ardından puan durumu hızlıca güncelleniyor. Süper Lig puan durumuna hem tff.org’dan hem de Google’dan ulaşabilirsiniz.

TFF Süper Lig gol krallığı

Sporseverler lig maçları boyunca gol krallığının gidişatını da merak ediyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig gol krallığı yarışını tff.org ya da çeşitli spor sitelerinden takip edebilirsiniz.