TFF, Türkiye Futbol Federasyonu oluşumunun kısatlmasıdır. Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 23 Nisan 1923'te kuruldu.

TFF’nin, Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak gibi görev ve sorumlulukları vardır.

TFF başkanları kimler oldu?

TFF’de bugüne kadar 42 farklı kişi başkanlık görevini ifa etmiştir. TFF’nin ilk başkanı Yusuf Ziya Öniş, şuanda görevde olan 42. başkanı ise Nihat Özdemir'dir. Orhan Şeref Apak federasyonda altı farklı dönemde 11 yıldan uzun süre başkanlık yaparak en uzun süre bu görevde kalan kişi olmuştur. TFF 1962 yılında, UEFA'ya üye olarak ilk takımını UEFA’ya gönderme hakkı elde etti.

TFF sistemi nasıldır?

TFF yönetim kurulunda kimler var?